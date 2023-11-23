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18:19, 23 ноября 2023Ценности

Рита Дакота снялась топлес и с крестом на спине

Фото: @egor_sha / @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота снялась топлес и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных черно-белых кадрах 33-летняя исполнительница позирует перед камерой в спущенных джинсах, прикрыв рукой обнаженную грудь. Кроме того, артистка поделилась снимками в кожаных штанах и с крестом на спине.

Поклонники восхитились образами знаменитости для съемки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это шедевр», «Вызывайте пожарных», «Невероятно красиво», «Захотелось поставить на заставку», «Шикарная», — высказывались они.

В сентябре Рита Дакота нарастила ресницы и рассмеялась на камеру. Артистка показала результат работы мастера. В ролике видно, что искусственные ресницы звезды выглядят чересчур объемными.

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      Карина Черных
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