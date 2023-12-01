Из трахеи человека создали роботов

Advanced Science: из клеток трахеи создали крошечных биологических роботов

Ученые Университета Тафтса и Гарвардского университета создали крошечных биологических роботов из клеток трахеи человека. Согласно статье, опубликованной в журнале Advanced Science, антроботы могут перемещаться по поверхности других клеток разными способами и стимулировать клеточный рост в месте повреждения нервных тканей.

Исследование является продолжением предыдущего эксперимента, в ходе которого ученые разработали многоклеточных биологических роботов, названных ксеноботами, из клеток эмбриона лягушки. Эти устройства оказались способны двигаться по проходам, собирать материал, записывать информацию и даже самовоспроизводиться в течение нескольких циклов. В новом исследовании специалисты решили проверить, зависят ли свойства роботов от клеток, из которых они были созданы.

Ученые выяснили, что боты могут быть выращены из клеток взрослого человека без каких-либо генетических модификаций, и при этом они будут демонстрировать некоторые возможности, которые превосходят те, что наблюдаются у ксеноботов. Так, они могут не только образовывать новые многоклеточные формы, но и перемещаться по поверхности нейронов и стимулировать рост в местах повреждения клеточных слоев. Хотя пока не ясно, каким образом боты вызывают появление новых клеток, рост наблюдался в местах, покрытых кластерами антроботов. Такие кластеры получили название суперботов.

Антроботы состоят из клеток трахеи, покрытых ресничками. При выращивании в лаборатории они спонтанно образуют органоиды — крошечные многоклеточные сферы. Через несколько дней роста органоиды начинали передвигаться с помощью ресничек. Ученые заметили, что антроботы делятся на несколько категорий в зависимости от формы и способа движения (по прямым линиям или кругам), а также имеют разные размеры, от 30 до 500 микрометров.

К преимуществам разработки относится возможность создавать ботов из собственных клеток пациента в целях терапии без риска вызвать иммунный ответ и обязательного применения иммунодепрессантов. Их можно использовать для очищения сосудов от бляшек, восстановления нервных тканей в спинном мозге или сетчатке, а также для распознавания бактерий и раковых клеток. Антроботы функционируют всего несколько недель, после чего могут легко усваиваться организмом. Поскольку они могут выжить только в определенных условиях, нет риска непреднамеренного распространения за пределами лаборатории.