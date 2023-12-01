Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:40, 1 декабря 2023Наука и техника

«Ростех» обозначил сроки испытания авиадвигателя ПД-35

«Ростех»: авиадвигатель ПД-35 испытают в начале 2024 года

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Авиадвигатель ПД-35 испытают в начале 2024 года. Соответствующие сроки госкорпорация «Ростех» обозначила в Telegram.

«Испытания полноразмерного турбореактивного двигателя пятого поколения ПД-35 запланированы на начало 2024 года», — отметили в компании.

Там напомнили, что в России авиадвигателей такого размера и мощности еще не выпускали — диаметр вентилятора составляет 3,1 метра, тяга — 35 тонн.

В октябре ТАСС со ссылкой на близкий к военно-транспортной авиации источник сообщил, что двигатель для модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100 будет выбран на конкурентной основе между усовершенствованным Д-18Т и новым ПД-35.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Раскрыты имена самых дорогих российских артистов на корпоративах

      «Ростех» обозначил сроки испытания авиадвигателя ПД-35

      Названы самые дорогие города для жизни

      Приложение РЖД удалили из App Store

      Украинский генерал признал превосходство России

      Большинство россиян высказались против запрета абортов

      Телеканал в Санкт-Петербурге оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

      Школьник сделал гримасу из «Один дома» перед Зеленским

      Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости