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18:52, 17 октября 2023Наука и техника

Стало известно о глубокой модернизации двигателя Ан-124

ТАСС: модернизация двигателя Д-18Т самолета Ан-124 близка к завершению

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глубокая модернизация двигателя Д-18Т для тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100 близка к завершению. Об этом ТАСС стало известно от близкого к военно-транспортной авиации источника.

По его словам, все элементы Д-18Т производятся в России, а двигатель для модернизированного Ан-124-100 будет выбран на конкурентной основе между усовершенствованным Д-18Т и новым ПД-35.

Ранее командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35.

Также в ходе посещения завода «Авиастар» в Ульяновске глава военного ведомства призвал к 2025 году удвоить число самолетов Ан-124-100.

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    Иван Потапов
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