Стало известно о глубокой модернизации двигателя Ан-124

ТАСС: модернизация двигателя Д-18Т самолета Ан-124 близка к завершению

Глубокая модернизация двигателя Д-18Т для тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100 близка к завершению. Об этом ТАСС стало известно от близкого к военно-транспортной авиации источника.

По его словам, все элементы Д-18Т производятся в России, а двигатель для модернизированного Ан-124-100 будет выбран на конкурентной основе между усовершенствованным Д-18Т и новым ПД-35.

Ранее командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35.

Также в ходе посещения завода «Авиастар» в Ульяновске глава военного ведомства призвал к 2025 году удвоить число самолетов Ан-124-100.