Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35

Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35

Модернизированные тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске. В мероприятии принимал участие глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, доложивший о проведении плановых работ на самолетах Ан-124-100 .

В Минобороны рассказали, что Шойгу был проинформирован о возможности оснащения Ан-124-100 двигателями Д-18Т или ПД-35.

Также в ходе посещения предприятия Шойгу заявил, что решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено.