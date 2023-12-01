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10:20, 1 декабря 2023Ценности

Самбурская снялась в корсете и чулках

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном образе. Сторис с новым фото появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На снимке 36-летняя знаменитость сидит на стуле у рояля в нижнем белье, состоящем из черного кружевного корсета, чулок и пояса. При этом звезде уложили волосы в крупные локоны и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Свой образ она дополнила длинными перчатками в сетку, а также босоножками на высоких каблуках. Кроме того, Самбурская продемонстрировала подтянутую фигуру и частично оголенную грудь.

Ранее в ноябре Самбурская снялась в купальнике на пляже. При этом она показала тело с кубиками пресса.

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      Екатерина Ештокина
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