Самбурская снялась в корсете и чулках

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном образе. Сторис с новым фото появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На снимке 36-летняя знаменитость сидит на стуле у рояля в нижнем белье, состоящем из черного кружевного корсета, чулок и пояса. При этом звезде уложили волосы в крупные локоны и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Свой образ она дополнила длинными перчатками в сетку, а также босоножками на высоких каблуках. Кроме того, Самбурская продемонстрировала подтянутую фигуру и частично оголенную грудь.

Ранее в ноябре Самбурская снялась в купальнике на пляже. При этом она показала тело с кубиками пресса.