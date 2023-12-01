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21:53, 1 декабря 2023Спорт

СКА выиграл десятый матч в КХЛ подряд

СКА обыграл «Витязь» и одержал победу в десятом матче КХЛ подряд

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА на своей площадке обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 1 декабря. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. На голы игроков «Витязя» Ивана Ежова и Ивана Воробьева хозяева ответили шайбами Александра Никишина и Владимира Алистрова. В овертайме победу петербургской команде принес Михаил Воробьев.

СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ. Команда находится на четвертом месте в Западной конференции. «Витязь» в той же конференции занимает девятую позицию.

СКА в следующем матче 3 декабря на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Витязь» двумя днями позже дома примет «Салават Юлаев».

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      Алексей Гусев
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