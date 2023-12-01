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13:22, 1 декабря 2023Россия

Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек с рынка «Садовод» в Москве

Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек с горящего рынка «Садовод» в Москве

Фото: МЧС России / ТАСС

Сотрудники МЧС России эвакуировали 350 человек с горящего рынка «Садовод» в Москве. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что тушение возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой.

«Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих негорящих павильонов», — рассказали в пресс-службе.

Очередной пожар на московском рынке «Садовод» произошел 1 декабря. Горят павильоны на 20-й линии, из здания валит густой дым. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Пострадал минимум один человек. Скорая помощь госпитализировала продавца, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. По другим данным, пострадавших двое.

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      Игорь Дмитров
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