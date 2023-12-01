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08:02, 1 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали способы перестать жить от зарплаты до зарплаты

Финансист Ладнюк посоветовал откладывать и инвестировать 10-15 процентов дохода
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Большая часть населения России находится в грустной и неприятной парадигме «жить от зарплаты до зарплаты», хотя решение проблемы лежит на поверхности, сообщил финансовый советник, инвестор, управляющий D1 Capital Данила Ладнюк. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы перестать тратить всю зарплату подчистую.

По словам эксперта, данная финансовая ситуация может касаться как семей с небольшим, так и со средним и высоким уровнем дохода. «Нет разницы, сколько человек зарабатывает, 100 тысяч или миллион рублей. Если человек тратит все подчистую — это признак полной финансовой незащищенности», — уточнил Ладнюк.

Самое главное — это вести четкий учет доходов и расходов, рассказал он. Делать это можно в Excel-таблице или специальном приложении. Чтобы начать, стоит подсчитывать каждый месяц доходы и составлять план по доходам на следующий месяц.

«Таким образом вы фокусируетесь на повышении входящей денежной массы. Также стоит посмотреть на свои активы, возможно что-то сдать в аренду, чем вы не пользуетесь, либо продать это, тем самым увеличив свою инвестиционную дельту», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Расходы он рекомендовал расписывать по категориям: обязательные и необязательные. После стоит их оптимизировать. Например, сократить ненужные траты, больше пользоваться дисконтами и кэшбеками.

Когда вы разобрались со своими доходами и расходами, приступайте к внедрению правильных финансовых привычек

Данила Ладнюкфинансовый советник

«Если вы хотите накопить подушку безопасности или на какие-то дополнительные цели (например, поездка на море, покупка чего-то дорогостоящего), или начать инвестировать, то первое, что нужно сделать с любыми деньгами, которые попадают в нашу жизнь — это отложить минимум 10-15 процентов от дохода. Как показывает практика, качество жизни на оставшиеся 85-90 процентов от дохода никак меняется, зато вы уже закладываете фундамент для получения пассивного дохода в будущем», — поделился инвестор.

Чтобы обеспечить себе дополнительный пассивный доход, на отложенные 10-15 процентов можно купить облигации, сказал Ладнюк. Таким образом можно создать несколько источников дохода, которые увеличат входящий денежный поток и сделают жизнь более финансово безопасной.

Главное, по словам эксперта, создавать несколько таких источников доходов и внедрить дисциплину, чтобы заниматься своими финансами регулярно. В числе активов, которые можно приобрести, он назвал облигации, REIT фонды, дивидендные акции.

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      Екатерина Смирная
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