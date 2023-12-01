США передали Израилю 2000-фунтовые бомбы и призвали ограничить число жертв

WSJ: США передали Израилю 2000-фунтовые бомбы для вытеснения ХАМАС из Газы

США передали 2000-фунтовые бомбы-разрушители бункеров, десятки тысяч артиллерийских снарядов и других видов вооружений для вытеснения ХАМАС из Газы. В то же время американская сторона активно призывает союзника ограничить число жертв среди гражданского населения в зоне конфликта, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее официальные лица США не раскрывали данные об объемах военной помощи Израилю. Сейчас известно, что, помимо прочего вооружения, после 7 октября стране направили около 15 000 бомб (в частности, 100 бомб BLU-109 весом 2000 фунтов) и 57 000 артиллерийских снарядов.

По мнению издания, происходящее обнажает серьезную дипломатическую проблему, стоящую перед администрацией президента США Джо Байдена: американские власти просят Израиль предотвратить крупномасштабные жертвы среди мирных жителей, одновременно поставляя боеприпасы на сотни миллионов долларов. «Это кажется несовместимым с сообщениями о призывах госсекретаря Блинкена и других использовать бомбы меньшего диаметра», — сказал бывший адвокат-советник Госдепа Брайан Финукейн.

Издание отмечает, что направленное Израилю вооружение использовалось США в Ираке, Афганистане, Сирии, Сомали и Ливии обычно для поражения больших групп собранных сил противника на открытых, загородных территориях. Однако в секторе Газа ведется борьба среди гражданского населения в густонаселенной городской среде.

Ранее госсекретарь США Блинкен возложил на ХАМАС вину за возобновление боев в Газе. По его словам, палестинское движение совершило «чудовищный теракт» в Иерусалиме и начало ракетные обстрелы еще до завершения паузы.

В свою очередь, власти сектора Газа обвинили США в возобновлении операции Израиля в анклаве, так как стране дали «зеленый свет на возобновление военных действий без соблюдения правил ведения войны и норм международного права, в том числе гуманитарного».