Steam прекратит поддержку популярной версии macOS

Steam прекратит поддержку macOS Mohave и High Sierra 15 февраля 2024 года

Игровой сервис Steam завершит поддержку популярных версий ОС для компьютеров Apple. Об этом сообщает издание XDA.

Представители платформы заявили, что прекратят поддерживать устройства на базе macOS Mohave и High Sierra 15 февраля 2024 года. Операционная система Mohave вышла в 2018 году, High Sierra — в 2017 году.

По словам журналистов медиа, окончание поддержки не означает, что клиент Steam перестанет запускаться на компьютерах Mac под управлением упомянутых ОС. Однако разработчики сервиса не гарантируют, что программа будет работать. Также пользователи устаревших систем перестанут получать техническую поддержку.

Кроме того, после обновления девайсов на базе macOS Mohave и High Sierra до более новой версии на компьютерах перестанут работать 32-битные игры. Это связано с тем, что Apple прекратила поддержку 32-битных приложений в macOS Catalina, выпущенной в 2019 году.

В октябре в компании Valve объяснили отсутствие поддержки новой игры Counter-Strike 2 на компьютерах Mac. В фирме рассказали, что геймеры на устройствах Apple составляют менее одного процента от активных игроков в Steam.