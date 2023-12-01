Сбившего в российском городе дорожных рабочих водителя заключили под стражу

Суд арестовал водителя, сбившего насмерть двух рабочих на дороге в Томске

Суд арестовал 37-летнего водителя, сбившего за рулем своей машины двух дорожных рабочих в Томске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Заключенный под стражу мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем летальный исход. Оба пострадавших не оправились от травм, полученных в результате наезда автомобиля.

ДТП произошло на улице Елизаровых 23 ноября. Рабочие занимались покрытием дороги, когда их сбила проезжавшая машина. С травмами их госпитализировали, но усилия медиков не увенчались успехом.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

28 ноября экс-глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павел Артеев признался в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он публично рассказал об этом, «чтобы не было слухов и недомолвок», а также раскаялся в своем поступке. В МВД России сообщили, что Артеев попал в ДТП и отказался пройти медицинское освидетельствование. Ему грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.