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10:01, 1 декабря 2023Наука и техника

В Microsoft оценили вероятность появления сверхразумного ИИ

В Microsoft заявили, что сверхразумный ИИ не появится в ближайший год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что в ближайший год не рассчитывает на появление искусственного интеллекта (ИИ), который был бы умнее человека. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Великобритании, президент компании оценил вероятность появления сильного ИИ. «Нет абсолютно никакой вероятности, что в ближайшие 12 месяцев вы увидите так называемый AGI (Artificial general intelligence), где компьютеры более сильны, чем люди», — подчеркнул руководитель Microsoft.

Смит признался, что процесс, необходимый для создания сверхразумного ИИ, «займет годы, если не десятилетия». При этом он отметил, что сейчас человечеству стоит оценить риски от внедрения новых технологий и задуматься о безопасности.

Также президент Microsoft прокомментировал ситуацию с основателем OpenAI Сэмом Альтманом, который был вынужден покинуть свою компанию, но спустя некоторое время вернулся на свой пост. «Думаю, что существовали разногласия между советом директоров и другими людьми», — отметил Смит. Представитель Microsoft входит в совет директоров OpenAI в качестве наблюдателя без права голоса.

Ранее вице-президент США Камала Харрис допустила «восстание машин» из-за развития ИИ. «У нас есть образ Терминатора Арнольда Шварценеггера и машин, действующих против человека. Многие скажут, что к возможности такого нужно относиться серьезно», — сказала она.

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      Андрей Ставицкий
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