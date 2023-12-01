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14:54, 1 декабря 2023Спорт

В «Аталанте» прокомментировали возможный уход Миранчука в аренду

Директор «Аталанты» Д’Амико опроверг возможный уход Алексея Миранчука в аренду

Фото: Andrea Bressanutti / Globallookpress.com

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду. Его слова приводит Sport24.

«Это неправда», — опроверг он появившуюся ранее информацию.

30 ноября издание «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что «Аталанта» согласна отпустить Миранчука в аренду зимой. Отмечалось, что это произойдет только в случае, если в контракте будет прописан пункт об обязательном праве выкупа российского игрока.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. К «Аталанте» Миранчук присоединился в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино».

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