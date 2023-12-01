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14:21, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о необходимости ВСУ перейти к стратегической обороне

Экс-главком ВСУ Муженко заявил о необходимости перейти к стратегической обороне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо перейти к стратегической обороне. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, его слова приводит «Украинская служба би-би-си».

По словам генерала, Киев нуждается в полном переформатировании фронта. Он также отметил, что украинской армии следует выстроить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы.

«Нужно идти и переформатировать фронт. И это касается, пожалуй, не только фронта от Купянска до Херсона. А это и восточная часть — от Харькова до Сум и до Чернигова. Это север — Черниговская область, Киевская, Житомирская, Ровенская», — подчеркнул бывший главком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по строительству фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Он заявил, что их создание «должно стать приоритетным вопросом».

Зеленский также признал провал контрнаступления Украины. По словам политика, украинская кампания не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава.

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      Александр Курбатов
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