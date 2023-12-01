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08:30, 1 декабря 2023Мир

В Конгрессе заявили о планах России доминировать в западном полушарии

Fox: в Конгрессе США заявили о планах РФ и КНР доминировать в Латинской Америке

Фото: Jim Bourg / Reuters

Россия, КНР и Иран планируют вытеснить США в Латинской Америке и занять доминирующее положение в западном полушарии. С таким заявлением выступила конгрессвумен Мария Эльвира Салазар, ее цитирует телеканал Fox.

«Такие империи зла, как Россия, Китай и Иран, вторгаются на нашу территорию», — сказала она, добавив, что «ни одна другая страна не будет относиться к латиноамериканцам лучше, чем Соединенные Штаты».

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Парламентарий готовит законопроект к 200-летней годовщине доктрины Монро, принятой в 1823 году и ограничившей право любой другой, кроме США, державы вступать в военный союз со странами в западном полушарии и размещать там свои войска.

По словам Салазар, китайская программа «Один пояс — один путь», благодаря которой Пекин проводит экспансионистскую экономическую политику в латиноамериканском регионе, «заставила США забыть про западное полушарие».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет строить отношения с другими странами в зависимости от их связей, отношения к России и Китаю. «Мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы должны идти дальше и создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — сказал он.

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      Глеб Бажуткин
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