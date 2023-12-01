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13:26, 1 декабря 2023Экономика

В Москве не признали Credit Suisse банкротом

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Зенит» о банкротстве Credit Suisse

Фото: Lam Yik / Reuters

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российского банка «Зенит», требовавшего признать банкротом Credit Suisse в лице крупнейшего в Швейцарии банка UBS AG, сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, это был первый процесс о банкротстве иностранной кредитной организации, инициированный в российском суде. Сейчас в суде огласили только резолютивную часть определения.

В августе суд в Москве частично удовлетворил заявление «Зенита» о принятии обеспечительных мер в отношении имущества UBS и Credit Suisse, запретив распоряжаться акциями и долями российских «дочек» — АО «Банк Кредит Свисс», ООО «Кредит Свисс Секьюритиз» и «Ю Би Эс Банк», писал Forbes.

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Просьбу истца об аресте по 13,6 миллиона долларов на счетах каждого из швейцарских банков суд тогда отклонил. 23 ноября иск о взыскании просроченного долга и процентов на указанную сумму был удовлетворен частично — в отношении Credit Suisse AG, писал «Интерфакс». В удовлетворении требований к UBS AG было отказано.

Около года назад Credit Suisse столкнулся с резким оттоком средств и снижением ликвидности, получив рекордный чистый убыток за четвертый квартал 2022 года в размере 1,5 миллиарда долларов. В марте 2023 года UBS согласился выкупить проблемную организацию за два миллиарда долларов. Летом стало известно, что UBS после поглощения Credit Suisse планирует закрыть до 75 процентов счетов россиян, так как считает сотрудничество с ними слишком рискованным.

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      Дмитрий Воронин
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