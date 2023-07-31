Европейский банк решил отказаться от клиентов из России

Крупнейший банк Швейцарии UBS решил отказаться от клиентов из России

Крупнейший банк Швейцарии UBS решил отказаться от большей части российских клиентов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает NZZ am Sonntag.

После поглощения Credit Suisse организация планирует закрыть до 75 процентов счетов россиян, так как считает сотрудничество с ними слишком рискованным. По информации издания, в первую очередь разрыв отношений с UBS грозит «офшорным клиентам», то есть лицам с российским паспортом, которые проживают в других странах и обслуживаются в Credit Suisse на трансграничной основе. Помимо них, UBS намерен отказаться от клиентов и из других юрисдикций из опасений за свою репутацию.

Как заявил неназванный сотрудник банка, комплаенс UBS давно относился к России «с подозрением», и с 2014 года, после включения Крыма в состав России, банк перестал заключать новые сделки с российскими клиентами. Credit Suisse в то же время активно расширял свой бизнес за счет россиян.

О приобретении кризисного Credit Suisse стало известно 19 марта. UBS завершил поглощение организации 12 июня, сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов).

После слияния UBS запретил сотрудникам Credit Suisse привлекать новых клиентов из России и еще 27 стран (среди них — Белоруссия, Афганистан, Ирак, Косово, Узбекистан, Таджикистан, Эритрея). UBS решил ввести ограничения в отношении скандального банка из опасений работы с рискованными клиентами, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции.

Помимо UBS, обслуживать россиян перестанет также один из крупнейших швейцарских банков, Julius Baer. Организация начала отправлять клиентам, которые постоянно проживают в России, уведомления о предстоящем закрытии счетов. Банк предупредил, что прекращает все деловые отношения с ними, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам, «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».