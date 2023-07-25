Крупный швейцарский банк перестанет обслуживать россиян

Main Partner Trust: швейцарский банк Julius Baer перестанет обслуживать россиян

Один из крупнейших швейцарских банков, Julius Baer, перестанет обслуживать россиян. Счета клиентов собираются закрыть до 31 декабря 2023 года, сообщает консалтинговая компания Main Partner Trust.

Julius Baer начал отправлять клиентам, которые постоянно проживают в России, уведомления о предстоящем закрытии счетов. Организация предупредила, что прекращает все деловые отношения с ними, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам, «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».

Соглашения и контракты, в том числе кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября, после банк будет оказывать лишь ограниченные услуги и введет комиссию за обслуживание счетов. Организация также попросила клиентов прислать реквизиты, чтобы перевести их деньги на другие счета.

Весной 2023 года Министерство юстиции США решило проверить швейцарские банки Credit Suisse и UBS на предмет помощи россиянам в уклонении от санкций. Организациям разослали судебные повестки и пообещали выяснить, кто из их сотрудников работал с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет.

В июне стало известно, что UBS запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из России и еще 27 стран (среди них Белоруссия, Афганистан, Ирак, Косово, Узбекистан, Таджикистан, Эритрея). Это решение объяснили борьбой с отмыванием денег, взяточничеством и коррупцией.

Банки Швейцарии — не единственные, кто стал закрывать счета россиян. Так, проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по картам и счетам в банке Revolut. Зарегистрированный в Литве банк был одной из немногих кредитных организаций, где разрешалось открыть счет в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе. Также счета гражданам России и Белоруссии стали закрывать три крупных чешских банка Creditas, UniCredit Bank и ČSOB и крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus.