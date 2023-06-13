Проживающие в Европе россияне столкнулись с ограничением банковских операций

«Ъ»: литовский банк Revolut начал блокировать операции россиян, проживающих в Европе

Россияне, проживающие в Европе, столкнулись с ограничениями операций по картам и счетам в банке Revolut, сообщает «Коммерсантъ». С проблемами столкнулись граждане, находящиеся в Латвии и Франции.

Зарегистрированный в Литве банк был из немногих кредитных организаций, где можно было открыть счет в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе. Однако сейчас Revolut стал требовать от клиентов документы, позволяющие проживать на территории Евросоюза — либо стандартную карточку ВНЖ, либо визу D сроком на 180 дней. В противном случае банк начал блокировать входящие переводы.

Представитель Revolut Пэдди Кроули подтвердил Forbes, что организация ужесточает требования к гражданам России и Белоруссии в связи с новыми ограничениями со стороны Евросоюза. Для разблокировки счетов в банке необходимо подтвердить продление ВНЖ или визы.

Revolut — не первый банк, который усилил контроль над платежами россиян. В апреле 2023 года банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов гражданам России, которые по-прежнему платят налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов. После него блокировать счета россиян стал один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD. Клиентов, которые не являются резидентами ЕС, предупредили о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.

В конце апреля к ограничениям присоединился крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus. Представитель банка пояснил, что решение связано с приостановкой членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ).

В мае счета гражданам России и Белоруссии стали закрывать три крупных чешских банка — Creditas, UniCredit Bank и ČSOB. Как сообщили местные издания, банки аннулируют счета без предупреждения и даже при наличии рабочей или студенческой визы.