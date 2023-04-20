Кипрский банк предупредил о закрытии счетов тысяч россиян

РБК: крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus собрался закрыть счета четырех тысяч россиян

Bank of Cyprus, крупнейший на Кипре, предупредил о скором закрытии счетов четырех тысяч клиентов с российскими паспортами, которые не являются резидентами стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на сообщение банка пишет РБК.

По оценкам финансовой организации, в общей сложности размер депозитов этих клиентов не превышает половину процента от общего объема, который составляет 19 миллиардов долларов. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года на долю клиентов из России и Белоруссии приходилось только три процента депозитов в Bank of Cyprus.

Представитель банка пояснил, что решение связано с приостановкой членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ). Это произошло 24 февраля 2023 года в связи с принятой Генассамблеей ООН резолюцией, в которой содержалось требование вывода российских войск с территории Украины.

Второй причиной изменения политики банка в отношении россиян стало добавление страны в список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом.

Ранее на этой неделе о массовой рассылке клиентам из России уведомлений о закрытии счета сообщила компания Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на острове. Эксперты отмечали, что на такой шаг финансовая организация пошла из-за опасений нарушить режим санкций, которые запрещают оказывать консультационные, маркетинговые, IT, юридические, инжиниринговые услуги компаниям и гражданам России. В противном случае Bank of Cyprus мог столкнуться с крупными штрафами.

При этом специалисты ожидают, что вскоре такую же политику начнут применять конкуренты Bank of Cyprus — Hellenic и Eurobank, хотя они пока соответствующие письма клиентам не отправляли. Тем не менее с прошлого года все кипрские банки не открывают счета клиентам без вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза.