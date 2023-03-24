Стало известно о проверке США швейцарских банков на предмет помощи россиянам

Bloomberg: США проверят Credit Suisse и UBS на помощь россиянам в уклонении от санкций

Министерство юстиции США проверит швейцарские банки Credit Suisse и UBS на предмет помощи россиянам в уклонении от санкций. Об этом стало известно Bloomberg.

В частности, указанным банкам разослали судебные повестки. Это произошло до покупки Credit Suisse его конкурентом — UBS. Минюст намерен выявить сотрудников банков, которые работали с клиентами, находящимися под санкциями, а также то, как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет. Кроме того, сотрудников проверят на предмет нарушения закона.

О покупке UBS своего конкурента стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов). Изначально UBS предложил купить Credit Suisse за меньшую стоимость, один миллиард долларов, а после заявлял об удвоении суммы. При этом еще 17 марта сообщалось, что оба банка выступают против слияния.