В ЦУМе обнаружили неоригинальные кроссовки Nike

Общественники обнаружили в ЦУМе поддельные кроссовки Nike

Общественники обнаружили в Центральном универсальном магазине (ЦУМе) неоригинальные товары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Консультанты в отделе Tsum Collection предлагали потенциальным покупателям приобрести кроссовки бренда Nike. Однако, как заявили организаторы рейда, на некоторых изделиях присутствовала поддельная маркировка «Честный знак», а на других — и вовсе отсутствовала.

В связи с этим общественники направили заявление в полицию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят в универмаге проверку.

Ранее владельца одноименной сети магазинов кроссовок Никиту Ефремова, который сотрудничает с Инстасамкой, Тимати, Бастой, Нурланом Сабуровым и другими звездами, уличили в продаже копий вещей люксовых брендов по завышенным ценам. Блогер AndrewMADEit решил приобрести в столичном магазине NIKITA EFREMOV кеды Nike Air Jordan 1 High OG Taxi из натуральной кожи за 45 тысяч рублей, однако во время примерки заподозрил, что продавец вынес ему со склада фейковую пару. По словам автора ролика, качество образца с витрины и на фото с сайта кардинально отличалось от предложенных ему к покупке кроссовок.