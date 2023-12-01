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10:35, 1 декабря 2023Мир

Венгрия обозначила позицию по переговорам о вступлении Украины в ЕС

Орбан: Венгрия не будет ветировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не станет накладывать вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Так позицию страны обозначил премьер-министр Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Он указал, что, в соответствии с правилами ЕС, есть определенные темы, по которым решение принимается только когда согласны все страны-члены. «То есть речь не о том, что есть решение и мы его ветируем, а о том, что решения нет», — объяснил политик.

Вместе с тем Орбан отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в данный момент не совпадает с национальными интересами Венгрии. По его словам, заранее видно, что согласия не будет и ошибочно принуждать европейских лидеров обсуждать «неподготовленную» тему.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

Между тем посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала реалистичным сроком вступления страны в ЕС 2030 год. По ее словам, для того, чтобы страна присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.

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      Алина Гончарова
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