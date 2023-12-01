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01:36, 1 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк словацкими ракетами нового типа JROF HEF

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела Донецка применили новый тип ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Утверждается, что украинские военные запустили по городу произведенные в Словакии и переданные Киеву странами НАТО ракеты JROF HEF. Они начинены поражающими элементами в виде 9100 шариков. Выпущенные из 122-миллиметровых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), ракеты могут преодолеть дистанцию в 40,2 километра.

JROF — реактивные снаряды, разработанные в Словакии для советских РСЗО БМ-21 «Град». HEF — это аббревиатура НАТО, означающая снаряд осколочно-фугасного действия (high explosive fragmentation).

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал, что ВСУ массово используют поставленные западными странами ракеты для нанесения ударов по мирным целям. Дипломат сообщил, что украинские войска активно применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, ATACMS, а также их модификации, в том числе с кассетной боевой частью, для атак по невоенным целям, жилью и социальным объектам.

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      Марина Совина
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