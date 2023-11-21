В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

МИД: ВСУ используют поставленные Западом ракеты для ударов по мирным целям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово используют поставленные западными странами ракеты для нанесения ударов по мирным целям. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

Дипломат сообщил, что украинские войска активно применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, ATACMS, а также их модификации, в том числе с кассетной боевой частью, для атак по невоенным целям, жилью и социальным объектам.

Кроме того, для этих целей ВСУ массово используют ракеты HARM с истекшим сроком хранения, а также реактивные снаряды РСЗО HIMARS, GMLRS и беспилотники, собранные из западных комплектующих.

«Все перечисленное на фоне захлебнувшегося контрнаступления — попытки кормить кровью мирных свое бесноватое националистическое меньшинство», — подытожил Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима сообщил о попытках Киева атаковать Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар. По его словам, еженедельно их атаковали при помощи ударных БПЛА от 70 до 150 раз.