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19:50, 1 декабря 2023Бывший СССР

Жена Зеленского высказалась против его переизбрания

Жена Зеленского заявила, что не хочет его переизбрания на новый срок

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Жена Владимира Зеленского Елена высказалась против его переизбрания на новый срок. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — сказала супруга политика. Зеленская добавила, что, возможно, необходимо придумать что-то новое.

Ранее президент Украины объяснил отказ от проведения выборов мнением украинцев, которые считают это опасным и бессмысленным. Зеленский назвал президентскую работу очень сложной. Однако он не может представить свой уход с должности главы государства.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял о желании баллотироваться в президенты республики. Также украинский боксер Александр Усик не исключил, что будет принимать участие в выборах в качестве кандидата.

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      Кристина Есикова
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