Усик рассказал о планах после завершения карьеры

Боксер Александр Усик заявил, что может баллотироваться в президенты Украины

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sports рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры.

36-летний спортсмен заявил, что может стать главным тренером сборной Украины и будет готовить местных боксеров к Олимпийским играм. Кроме того, он не исключил, что будет баллотироваться в президенты республики. «Мой путь, мое наследие. Что будет потом, я не знаю», — подчеркнул он.

Ранее Усик уже заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что вернется в первый тяжелый вес, еще раз станет абсолютным чемпионом и затем поборется за пост главы государства.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.

