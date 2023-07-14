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10:07, 14 июля 2023Спорт

Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

Александр Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Боксер Александр Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Его слова приводит YouTube-канал Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — заявил спортсмен.

5 июля стало известно, что Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри. «Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — заявил менеджер украинца Эгис Климас.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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    Андрей Стрельцов
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