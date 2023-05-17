Украинец Александр Усик заявил, что бокс не исчезнет из его жизни после завершения карьеры

Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит vRINGe.

Усик рассказал, что его целью на данный момент является завоевание абсолютного чемпионства. «Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни», — заявил он.

29 апреля Усик должен был сразиться с обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри. Однако спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров и бой был отменен. Переговоры о поединке шли с осени 2022 года.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциация (WBA Super) в супертяжелом весе.