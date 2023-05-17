Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
Сегодня
14:00 (Мск)
Хольгер Руне
Рим (м)
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Янник Ханфман
Завтра
14:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Каролина Харрикейнз
19 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
12:28, 17 мая 2023Спорт

Усик ответил на вопрос о завершении карьеры

Украинец Александр Усик заявил, что бокс не исчезнет из его жизни после завершения карьеры

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит vRINGe.

Усик рассказал, что его целью на данный момент является завоевание абсолютного чемпионства. «Дальше посмотрим. Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни», — заявил он.

29 апреля Усик должен был сразиться с обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри. Однако спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров и бой был отменен. Переговоры о поединке шли с осени 2022 года.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциация (WBA Super) в супертяжелом весе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка
Кремль переадресовал вопрос об отмене указа о передаче Крыма УССР авторам идеи
Кремль высказался об обвинениях ученого РАН в госизмене
Рэпер Гуф снял фасад кинотеатра для извинений жене
81-летняя Марта Стюарт раскрыла правду о своих пластических операциях
Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024
В РПЦ объяснили утверждение молитвы для желающих найти работу
Украинский посол потребовал извинений от Франции за шутку о Зеленском
Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге
В Минцифры назвали сроки начала работы единого реестра воинского учета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.