В команде Усика назвали причины отмены боя с Фьюри

Промоутер Усика объяснил срыв боя с Фьюри тем, что британец пытался избежать поединка

Александр Красюк, промоутер боксера Александра Усика, назвал причины срыва боя украинца с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит talkSport.

«Бой отменяется, и причина в том, что все это слишком далеко зашло. Сложилось ощущение, что после того, как Усик принял [разделение гонорара] 70/30, Фьюри стал думать, что может оседлать Усика и кататься на нем столько, сколько сможет», — объяснил Красюк. По словам представителя украинской команды, британец пытался избежать поединка и поэтому ставил препятствия к заключению сделки.

22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка украинца с британцем, который должен был состояться 29 апреля и переговоры о котором шли с осени 2022 года. «Не важно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.