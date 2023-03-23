Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Иран
Сегодня
20:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Чжан Шуай
Завтра
18:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Варвара Грачёва
Завтра
18:00 (Мск)
Онс Жабер
Майами (ж)
Маркета Вондроушова
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Майами (ж)
10:48, 23 марта 2023Спорт

В команде Усика назвали причины отмены боя с Фьюри

Промоутер Усика объяснил срыв боя с Фьюри тем, что британец пытался избежать поединка
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Александр Красюк, промоутер боксера Александра Усика, назвал причины срыва боя украинца с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит talkSport.

«Бой отменяется, и причина в том, что все это слишком далеко зашло. Сложилось ощущение, что после того, как Усик принял [разделение гонорара] 70/30, Фьюри стал думать, что может оседлать Усика и кататься на нем столько, сколько сможет», — объяснил Красюк. По словам представителя украинской команды, британец пытался избежать поединка и поэтому ставил препятствия к заключению сделки.

22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка украинца с британцем, который должен был состояться 29 апреля и переговоры о котором шли с осени 2022 года. «Не важно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за упавшего в Черное море дрона
Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах
Стало известно о новом формате работы подмосковного завода Mercedes-Benz
Два дня блуждавших в джунглях Таиланда россиян спасли полицейские
В ДНР зафиксировали 100 случаев подрыва гражданских на минах «Лепесток»
Глобальное потепление увеличит уязвимость пчел для пестицидов
Российского ребенка с переломом позвоночника нашли под окнами школы
Росгвардейцы предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП в ДНР
Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой
Девушка отомстила обругавшим ее за радость от дешевой сумки хейтерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.