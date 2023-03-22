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09:44, 22 марта 2023Спорт

Стало известно об отмене боя Фьюри и Усика

Менеджер боксера Усика Эгис Климас заявил об отмене поединка украинца с британцем Фьюри
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Francois Nel / Getty Images

Менеджер боксера Александра Усика Эгис Климас сообщил об отмене поединка украинца с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит в Twitter журналист Майкл Бенсон.

Как стало известно, запланированный на 29 апреля бой не состоится из-за условий команды Фьюри. «Не важно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — заявил Климас. Он отметил, что украинский боксер надеется вернуться на ринг для обязательной защиты титула летом.

Переговоры о поединке Усика и Фьюри шли с осени 2022 года. Промоутер украинца Александр Красюк отмечал, что они затягивались из-за разногласий по вознаграждению.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Дарья Коршунова
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