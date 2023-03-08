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17:44, 8 марта 2023Спорт

Промоутер Фьюри выдвинул ультиматум перед поединком с Усиком

Промоутер Фьюри Уоррен предрек срыв боя с Усиком, если за него предложат невысокий гонорар
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Команда британского боксера Тайсона Фьюри поставила ультиматум перед боем с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает talkSPORT.

Промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен предрек срыв поединка, если британцу предложат за него недостаточно высокий гонорар. Он добавил, что вероятнее всего переговоры завершатся к 12 марта.

Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что обсуждение затягивается из-за разногласий по вознаграждению. «Сначала мы хотели разделить гонорар 50 на 50. Но Тайсон Фьюри хотел больше денег. Тогда мы дали понять, что согласны на "60 на 40", но 60% достанутся победителю», — сказал менеджер. Он отметил, что бойцы обычно ставят невыполнимые условия, если не хотят, чтобы схватка состоялась.

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2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. Он отметил, что Усик уже закрыл свою часть сделки с саудовцами и теперь это должен сделать Фьюри.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Андрей Стрельцов
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