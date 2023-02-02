Стала известна предварительная дата боя между Фьюри и Усиком

Журналист Коппинджер рассказал, что поединок между Фьюри и Усиком намечен на 29 апреля

Стала известна предварительная дата поединка между британским боксером Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил в Twitter журналист ESPN Майк Коппинджер.

Он рассказал, что стороны продолжают вести переговоры о проведении боя в Саудовской Аравии, и в данный момент он намечен на 29 апреля. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на "Уэмбли"», — заявил журналист.

Изначально бой между боксерами должен был пройти до 4 марта. Однако позднее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о переносе поединка.

На счету 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).