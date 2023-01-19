Промоутер Фьюри объявил о переносе боя с Усиком

Промоутер боксера Тайсона Фьюри заявил о переносе боя с украинцем Александром Усиком

Промоутер боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о переносе боя британца с украинцем Александром Усиком. Его слова передает talkSPORT.

«Мы ожидаем пару предложений на этой неделе, но ни одно из них не поступило. Когда оно поступит, тогда Тайсон должен принять свое решение. Я надеюсь, что бой пройдет в конце марта или начале апреля, именно на это мы рассчитываем на данный момент», — заявил Уоррен. Он подчеркнул, что поединок обязательно состоится в 2023 году.

20 декабря прошлого года менеджер Усика Александр Красюк сообщал, что поединок с Фьюри должен пройти не позднее 4 марта. Красюк утверждал, что место проведения боя пока неизвестно.

На счету 35-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

