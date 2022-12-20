Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Легия
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов ФИБА|Группа C. 6-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
09:56, 20 декабря 2022Спорт

Менеджер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри

Менеджер Красюк заявил, что поединок между Фьюри и Усиком пройдет не позднее 4 марта

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, назвал сроки проведения боя с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Красюк сообщил, что стороны согласились драться. «Это должно произойти не позже 4 марта. Место: любое во Вселенной», — заявил он. Менеджер добавил, что чем раньше состоится бой, тем лучше.

Ранее Усик высказался о завершении карьеры. Он предположил, что Фьюри будет финальным злодеем в его выступлениях на ринге. «Я вижу, что не такой старый. Мне 35 лет, но вижу, что есть ресурс, который заканчивается. И просто не хочется, чтобы тебя мутузили потом», — объяснил украинец.

В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Он обладает чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали число несправедливо осужденных в США россиян
Названы лучшие отели России в 2022 году
Супруги избежали банкротства и стали миллионерами благодаря черному коту
Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств
Каждый четвертый москвич опоздал на работу из-за снегопада
Выявлен механизм регуляции воспаления
Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу
67-летняя пенсионерка погибла в ДТП на российской трассе
Менеджер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри
Zara начала создавать новые сайты для продажи товаров в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.