Менеджер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри

Менеджер Красюк заявил, что поединок между Фьюри и Усиком пройдет не позднее 4 марта

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, назвал сроки проведения боя с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Красюк сообщил, что стороны согласились драться. «Это должно произойти не позже 4 марта. Место: любое во Вселенной», — заявил он. Менеджер добавил, что чем раньше состоится бой, тем лучше.

Ранее Усик высказался о завершении карьеры. Он предположил, что Фьюри будет финальным злодеем в его выступлениях на ринге. «Я вижу, что не такой старый. Мне 35 лет, но вижу, что есть ресурс, который заканчивается. И просто не хочется, чтобы тебя мутузили потом», — объяснил украинец.

В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Он обладает чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).