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14:09, 15 декабря 2022Спорт

Усик высказался о завершении карьеры

Украинский боксер Усик предположил, что Фьюри будет финальным злодеем в его карьере
Александр Усик

Александр Усик. Кадр: USYK17 / YouTube

Украинский боксер Александр Усик на своем YouTube-канале высказался о завершении карьеры.

Он предположил, что британский боксер Тайсон Фьюри будет финальным злодеем в его карьере. «Я вижу, что не такой старый. Мне 35 лет, но вижу, что есть ресурс, который заканчивается. И просто не хочется, чтобы тебя мутузили потом», — заявил он и добавил, что хочет больше времени посвящать воспитанию детей.

8 декабря менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены. «Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон», — сказал он.

В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Он обладает чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Дарья Коршунова
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