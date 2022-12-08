Менеджер Усика рассказал о дате и месте поединка украинца с Фьюри

Менеджер Усика Эгис Климас заявил, что поединок с Фьюри пройдет не позднее 4 марта

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас рассказал о дате и месте поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит talkSport.

«Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон и Катар», — заявил Климас, добавив, что в команде Усика настроены провести эта встречу в Саудовской Аравии. Менеджер отметил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены.

4 декабря Фьюри одержал победу над соотечественником Дереком Чисорой и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После поединка с Чисорой Фьюри оскорбил пришедшего на стадион Усика, назвав его кроликом. Украинец пообещал британцу в скором времени увидеться на ринге.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.