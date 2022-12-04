Фьюри оскорбил пришедшего к рингу Усика и получил ответ

Британский боксер Фьюри назвал украинца Александра Усика кроликом и вызвал его на поединок

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), британец Тайсон Фьюри после победы над соотечественником Дереком Чисорой оскорбил украинца Александра Усика. Его слова приводятся в YouTube-канале Top Rank Boxing.

Спортсмен назвал Усика кроликом и вызвал его на поединок. Украинец в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что пообещал британцу в скором времени увидеться на ринге.

Фьюри победил Чисору ранее 4 декабря. Бой состоялся на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в десятом раунде.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.