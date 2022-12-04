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02:36, 4 декабря 2022Спорт

Фьюри нокаутировал Чисору и защитил титул чемпиона мира

Фьюри нокаутировал Чисору в 10-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британец Тайсон Фьюри победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в 10-м раунде.

26 сентября Фьюри объявил о срыве боя с соотечественником Энтони Джошуа, который был запланирован на декабрь. Спортсмен объяснил, что контракт на поединок не был подписан вовремя. Он добавил, что хотел бы встретиться в ринге с немцем Мануэлем Чарром.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Чисоры 33 выигранных боя и 12 поражений.

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Марина Совина
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