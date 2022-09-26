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Спорт

Фьюри заявил о срыве боя с Джошуа

Боксер Тайсон Фьюри заявил о срыве боя с Джошуа, так как контракт не был подписан вовремя
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) заявил о срыве боя с соотечественником Энтони Джошуа.

Спортсмен рассказал, что контракт на поединок с соперником не был подписан вовремя, поэтому бой отменяется. «Для Джошуа официально все кончено. Сейчас он на морозе с волчьей стаей. Забудьте об этом», — добавил он. Фьюри назвал Джошуа идиотом и трусом.

23 сентября Фьюри заявил, что не выйдет на поединок с Джошуа, если они не заключат соглашение до 26 сентября. В этот день промоутеры боксеров должны провести встречу, чтобы обсудить организационные вопросы.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. Последний ответил на вызов согласием, однако спортсмены не смогли договориться о дате поединка.

Анастасия Борисова
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