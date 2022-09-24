Фьюри установил крайний срок для подписания контракта с Джошуа

Фьюри заявил, что не выйдет на бой с Джошуа, если контракт не подпишут до 26 сентября

Британский боксер Тайсон Фьюри установил крайний срок для подписания контракта на бой с соотечественником Энтони Джошуа. Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.

По информации обозревателя, Фьюри не выйдет на поединок с Джошуа, если они не заключат соглашение до 26 сентября. В этот день промоутеры боксеров должны провести встречу, чтобы обсудить организационные вопросы.

Ранее Фьюри обвинил соперника в том, что он не хочет подписывать контракт. Боксер заявил, что в любом случае проведет поединок 3 декабря.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. Последний ответил на вызов согласием, однако спортсмены не смогли договориться о дате поединка.