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Спорт

Фьюри установил крайний срок для подписания контракта с Джошуа

Фьюри заявил, что не выйдет на бой с Джошуа, если контракт не подпишут до 26 сентября
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри установил крайний срок для подписания контракта на бой с соотечественником Энтони Джошуа. Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.

По информации обозревателя, Фьюри не выйдет на поединок с Джошуа, если они не заключат соглашение до 26 сентября. В этот день промоутеры боксеров должны провести встречу, чтобы обсудить организационные вопросы.

Ранее Фьюри обвинил соперника в том, что он не хочет подписывать контракт. Боксер заявил, что в любом случае проведет поединок 3 декабря.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. Последний ответил на вызов согласием, однако спортсмены не смогли договориться о дате поединка.

Ксения Курашкина
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