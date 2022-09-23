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Спорт

Фьюри обвинил Джошуа в нежелании подписывать контракт на бой

Боксер Тайсон Фьюри обвинил Энтони Джошуа в нежелании подписывать контракт на бой
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри обвинил соотечественника Энтони Джошуа в нежелании подписывать контракт на бой. Он опубликовал обращение к оппоненту в Twitter.

«Ты маленькая сосиска, ты не хочешь драться со мной. Твой менеджер — сосиска, я никогда не видел таких, как вы», — заявил британец. Фьюри отметил, что в любом случае проведет поединок 3 декабря.

Также Фьюри обратился к украинцу Александру Усику, который ранее объяснил отказ британца от поединка с ним страхом. «Несешь дерьмо про то, что я боюсь? Я пробью своим кулаком твое ухо, маленькая сосиска», — сказал он.

3 сентября Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа. Последний ответил на вызов согласием, однако спортсмены не смогли договориться о дате поединка.

Дарья Коршунова
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