Тайсон Фьюри заявил о готовности провести бой против Джошуа после победы над Усиком

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил о готовности провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа. Его слова передает Daily Star.

«100 процентов, этот бой должен состояться, и если Джошуа все еще рядом, то он тоже может его получить, не проблема. Им всем может достаться от Цыганского короля, не сомневайтесь», — сказал Фьюри. Он отметил, что это будет возможно после победы над украинцем Александром Усиком.

Ранее издание ESPN сообщило, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В активе Джошуа 24 победы и три поражения.

