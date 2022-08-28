Появились новые подробности о поединке Усика и Фьюри

ESPN: поединок Усика и Фьюри состоится на Ближнем Востоке в феврале 2023 года

Стала известна возможная дата проведения поединка между боксерами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Новые подробности появились в распоряжении ESPN.

По информации источника, британский и украинский боксеры встретятся на ринге в одной из стран Ближнего Востока. Организаторы рассматривают проведение поединка в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

22 августа сообщалось, что боксеры могут провести поединок в Саудовской Аравии 17 декабря. Позже Фьюри уведомил Всемирный боксерский совет (WBC) о возобновлении карьеры, а также заявил, что хочет заработать за бой 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. На счету Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.