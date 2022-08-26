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Тайсон Фьюри подтвердил возвращение в бокс

Тайсон Фьюри оповестил WBC о том, что вернется в бокс
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Larry Burton / ZumaPress / Globallookpress.com

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри оповестил Всемирный боксерский совет (WBC) о том, что вернется к профессиональным выступлениям. Об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, 34-летний боксер подтвердил возобновление карьеры. В этом случае Фьюри предстоит защищать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Ранее стало известно, что WBC предоставил претендентский статус поединку Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса. Победитель противостояния получит шанс на титульный бой против Фьюри.

Также сохраняется вероятность проведения боя за объединение титулов между Фьюри и украинским тяжеловесом Александром Усиком. Последний удерживает пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Николай Костюков
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