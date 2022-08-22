Названа желаемая Фьюри сумма для поединка с Усиком

Британский боксер Фьюри заявил, что хочет получить 147,6 миллиона долларов за бой с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал сумму, которую он желает получить за поединок с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, спортсмен хочет заработать за этот бой 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов). В своем Twitter он заявил, что готов драться с украинцем.

Ранее, 22 августа, издание Daily Mail сообщило, что поединок между Фьюри и Усиком собираются организовать 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Отмечалось, что он может пройти в городе Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

В ночь на 21 августа в Джидде Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик выиграл все 20 боев в карьере. В активе Фьюри 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.