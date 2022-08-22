Появились детали проведения боя между Усиком и Фьюри

Daily Mail: поединок между Тайсоном Фьюри и Усиком пройдет 17 декабря в Саудовской Аравии

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком планируют провести в середине декабря в Саудовской Аравии. Детали появились на сайте Daily Mail.

По информации источника, поединок собираются организовать 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в соседнем Катаре. «Мы собираемся сделать это в городе Эр‑Рияд», — заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль‑Фейсал.

21 августа Фьюри раскритиковал Усика и его соперника по титульному бою Энтони Джошуа. Британец отметил, что мог бы побить обоих за один вечер. В ответ Усик заявил, что британец может «только жопу свою побить».

В ночь на 21 августа в Джидде Усик победил Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик выиграл все 20 боев в карьере. В активе Фьюри 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.