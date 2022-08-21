Усик жестко ответил на критику Фьюри

Александр Усик жестко ответил Тайсону Фьюри, который заявил, что побьет его

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик жестко ответил британцу Тайсону Фьюри, который выразил уверенность в том, что может легко его побить. Об этом сообщает Sport24.

«Это снится ему каждый день. Побьет... Знаете, что он побьет? Жопу он свою побьет», — заявил Усик.

Ранее 21 августа Фьюри раскритиковал Усика и его соперника по титульному бою Энтони Джошуа. Британец отметил, что мог бы побить обоих за один вечер.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.