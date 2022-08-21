Фьюри оценил поединок Усика и Джошуа

Тайсон Фьюри заявил, что бой Усика и Джошуа стал одним из худших титульных поединков

Британский боксер Тайсон Фьюри в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) оценил поединок украинца Александра Усика с соотечественником Энтони Джошуа.

Фьюри заявил, что оба боксера — «дерьмо». «Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, который я когда-либо видел. Достаньте свою чековую книжку. Цыганский король здесь, чтобы остаться навсегда», — заявил британец.

После второй победы над Джошуа украинец поставил ультиматум: либо они дерутся с Фьюри, либо он уходит из бокса. «Я уверен, что он еще не ушел, уверен, он хочет драться со мной. А я хочу драться с ним», — заявил Усик.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Первый их бой прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.